Жителю Марий Эл, который убил внука своей сожительницы, вынесли приговор

Вердикт суда в законную силу еще не вступил. Фото: Тимур ХАНОВ.

50-летний житель Медведевского района Марий Эл признан виновным в убийстве внука своей сожительницы. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 20 ноября 2021 года родители оставили 10-месячного сына в квартире бабушки и ее сожителя. Ночью мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил ребенка кулаками по голове, шее и туловищу. От полученных травм мальчик скончался.

- По уголовному делу были проведены две судебно-медицинские, три медико-криминалистические, шесть генетических, две химические, дактилоскопическая и судебно-психиатрическая экспертизы, применялось психофизиологическое исследование при помощи полиграфа, допрошены свидетели, - сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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