5 июня в канун дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина снова состоялся «Пушкинский вечер с Юлианой Петровой»!

Фото: Нурислам Исмагилов

В романтичный «Апарт-отель» на ул. Пушкина, 26 Юлиана вновь пригласила гостей на террасу ресторана «Небо Казани» для того, чтобы прикоснуться к прекрасному, поговорить о творчестве и личности Пушкина, прочитать его стихи.

Фото: Нурислам Исмагилов

Этот необычайно красивый вечер погрузил в атмосферу 19 века, гости окунулись в историю, вспомнили хрестоматийные строки из произведений Александра Сергеевича и узнали много нового и необычного из жизни поэта.

Пушкинский вечер открыло выступление лауреата международных конкурсов - струнного квартета «Амели» (артисты скрипичного проекта «MisStereo Group»). Прекрасные выпускницы Казанской консерватории исполнили несколько произведений композиторов 19 века.

Фото: Нурислам Исмагилов

Юлиана Петрова, приветствуя собравшихся, поздравила ценителей поэзии и участников мероприятия, высказала слова признательности своей команде единомышленников и пожелала гостям приятного отдыха, эстетического удовольствия и радости познания.

Интересные и малоизвестные факты из жизни А.С. Пушкина, его привычки и кулинарные пристрастия – об этом рассказала пушкиновед Галина Титова. Гости узнали, что поэт был модником, любил красиво одеваться и пользовался парфюмом. Узнали любимые блюда Пушкина и то, что некоторые из них можно встретить и сегодня в меню многих кафе и ресторанов. Галина рассказала о знаменитом шампанском урожая 1811 года, которое поэт воспел в «Евгении Онегине», а также о необычайно популярном во времена Пушкина напитке – жженке. Гости не только услышали об этом любимом напитке Пушкина, но и увидели процесс приготовления жженки, который продемонстрировали бармены питейного дома «100dal» Артур Ахмадышин и Андрей Семенов, используя аутентичный рецепт 19 века.

Фото: Нурислам Исмагилов

Участники вечера подняли бокалы с жженкой вместе с оперной певицей Марией Михайловой, которая исполнила арию князя Орловского «Тост»! В течение вечера Мария исполнила еще несколько произведений, в том числе состоялось премьерное исполнение романса И. Балакирева «Признание» («Я вас люблю») на стихи Пушкина.

Фото: Нурислам Исмагилов

Мода на духи и в 19 веке определялась французскими парфюмерами - на туалетных столиках дам из высшего общества красовались очень дорогие духи бренда Guerlain, а мужчины предпочитали кёльскую воду, которая стала прообразом тройного одеколона, любимого аромата Наполеона – об этом гостям вечера рассказала парфюмерный стилист Кондратьева Дарья, а компания «S Parfum&Cosmetics» представила в качестве подарков миниатюры.

Фото: Нурислам Исмагилов

Интерьерная мода 19 века тоже связана с императорским стилем ампир – яркие цвета, позолота и драпировки, лепнина и дорогая мебель – об этом гостям рассказала дизайнер Надежда Блашенкова. Она отметила, что в России этот стиль был выражен более сдержанно и привела примеры современных стилевых решений из образцов мебели от «Компания Hudkoff mebel».

Вспоминая творчество поэта невозможно обойти его любовную лирику и на Пушкинском вечере прозвучали прекрасные стихотворения в исполнении чтецов, в числе которых выступил Оскар Юнусов – фронт-мен и автор песен группы «GAUGA».

Особое отношение к литературному наследию Пушкина проявил кинематограф – от немого кино до современных сериалов – произведения классика не утрачивают актуальности и сегодня – об этом рассказала и показала фрагменты из фильмов кинокритик Адиля Хайбуллина.

Гид Эльмира Соколова рассказала о том, как в сентябре 1833 года Пушкин посетил Казань, собирая материалы для написания истории пугачевского бунта, и о том, какие места в городе хранят память о поэте. Для гостей была проведена викторина на тему «Пушкин в Казани» и самым внимательным слушателям достались сертификаты от визажиста Алины Кравченко – основателя студии «AK Permanent».

Украшением вечера стало выступление балетного трио в составе солисток Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Пичугиной Олеси, Ялаловой Аделии, Исмагиловой Камили, которые исполнили вальс Георгия Свиридова, написанный по мотивам повести А.С. Пушкина «Метель».

Фото: Нурислам Исмагилов

Пушкинский вечер – это удовольствие для души! Это вкусное угощение от семейной пекарни «Медом намазано», сыроварни «Минлебай», напитки от компаний «Barista» и «Сестрица», настроение вечера обеспечивали бренд водки «Онегин» и торговый дом «Россич»!

Юлиана выражает благодарность партнерам мероприятия: модному дому «Александр Богданов», бутику «Pioneer London», ресторану «Ван Гог», цветочному салону «Nina Rich», полиграфической компании «АВС –Колор».

Ведущий – Георгий Соколов, подводя итоги вечера, поблагодарил Юлиану за организацию прекрасного мероприятия и пригласил всех гостей на новую встречу через год!