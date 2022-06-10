У министра образования Чувашии появились сразу два заместителя

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На освободившиеся ранее должности заместителей министра образования Чувашии назначены Надежда Никандрова и Наталья Поздеева. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев.

Известно, что Никандрова два года поработала замглавы Минтруда региона, а Поздеева до недавнего времени была замначальника управления образования Чебоксар.

Отметим, что теперь у министра образования Чувашии Дмитрия Захарова имеются три заместителя - Алексей Лукашин, Надежда Никандрова и Наталь Поздеева.

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