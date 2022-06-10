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Общество10 июня 2022 7:08

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной женщине доехать до роддома

Они сопроводили авто, в котором находилась роженица, до больницы с использованием спецсигналов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Старший лейтенант полиции Айрат Вакилов и лейтенант полиции Дмитрий Сайкин. Фото: ГИБДД МВД по Татарстану

Старший лейтенант полиции Айрат Вакилов и лейтенант полиции Дмитрий Сайкин. Фото: ГИБДД МВД по Татарстану

Автоинспекторы Айрат Вакилов и Дмитрий Сайкин находились на автодороге Казань-Малмыж, когда к ним подъехал автомобиль, водитель которого заявил, что салоне находится его супруга, которая вот-вот должна родить. Мужчина переживал, что не успеет сам доставить жену в роддом.

Вакилов и Сайкин сообщили о ситуации в дежурную часть и приняли решение сопроводить машину с роженицей до больницы с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Благодаря помощи полицейских, женщина была вовремя передана врачам. Она родила мальчика, говорят в пресс-службе ГИБДД МВД по Татарстану.

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