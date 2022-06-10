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Общество10 июня 2022 6:45

Рестораны сети McDonald’s в Казани закрылись на ребрендинг

Они должны возобновить работу до 20 июня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Последний день работы «Макдоналдса» в городе не сопровождался особым ажиотажем.

Последний день работы «Макдоналдса» в городе не сопровождался особым ажиотажем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 10 июня, рестораны быстрого питания сети McDonald’s в Казани закрылись на ребрендинг. Новое название точек фастфуда пока точно неизвестно, но открыться вновь они должны довольно скоро - до 20 числа, сообщили «КП-Казань» сотрудники заведения.

По их же словам, последний перед временным закрытием день работы «Макдоналдса» в столице Татарстане не сопровождался особым ажиотажем, как то было в прошлый раз, когда сеть заявила, что покидает Россию.

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Помимо фигурок на продажу выставлены коллекционные стаканы и значки ресторана, заявившего о прекращении своей работы в России (подробности)

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