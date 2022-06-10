В Казани «Лада» на скорости врезалась в стоявший на дороге после ДТП автомобиль

Столкновение произошло на 784 километре автодороги М7 «Москва - Уфа». Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В 22:30 в четверг, 9 июня, на 784 километре автодороги М7 «Москва - Уфа» в Казани произошло массовое ДТП с участием автомобилей «Лада Калина», «ВАЗ-2109» и «Лексус». По предварительным данным, 31-летний водитель первой легковушки на скорости врезался во вторую, которая стояла на дороге из-за ранее произошедшего столкновения с «Лексусом». От удара «ВАЗ» еще раз врезался в иномарку.

В результате произошедшего пострадал 21-летний водитель «ВАЗ-2109».

- За сутки в городе зарегистрировано 174 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – наезд на велосипедиста и столкновение автотранспорта. В результате два участника ДТП – ребенок-велосипедист и водитель - получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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