В результате ДТП в Арском районе погибла женщина и пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Фото: ГИБДД МВД по Татарстану

Около 17:10 в четверг, 9 июня, на восьмом километре автодороги Ашитбаш-Шушмабаш-Карадуван в Арском районе автомобиль Datsun съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.

От полученных травм водитель скончалась на месте. Ее 12-летний пассажир был госпитализирован, говорят в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

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