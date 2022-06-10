В Казани состоится премьера нового фильма Александра Ханта «Межсезонье»

Фото: кадр из фильма

21 июня в Казани состоится премьера криминальной мелодрамы «Межсезонье». Показ пройдет в кинотеатре «Синема 5» в торговом центре «Парк Хаус». На мероприятии будет присутствовать режиссер фильма Александр Хант, известный по своей дебютной работе «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

«Межсезонье» - приключение двух подростков. Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления.

Главные роли в фильме исполнили Женя Виноградова и Игорь Иванов.

Отметим, что до просмотра «Межсезонья» допускаются лишь лица старше 18 лет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram