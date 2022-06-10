В Татарстане 10-летний мальчик за рулем мопеда столкнулся с легковушкой

ДТП произошло на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля в поселке Джалиль. Фото: прокуратура Татарстана

Около 18:43 в четверг, 9 июня, на перекрестке улиц Ахмадиева и Джалиля в поселке Джалиль Сармановского района столкнулись мопед «Дельта» и автомобиль «Нива». За рулем первого был 10-летний мальчик, с ним ехал его 14-летний товарищ.

Дети получили травмы и были доставлены в больнице. После оказания медпомощи ребят отпустили домой.

Фото: прокуратура Татарстана

По предварительным данным, мопед не пропустил легковушку, которая двигалась по главной дороге, что и стало причиной ДТП.

- По факту случившегося полиция начала проверку. Ее ход и результаты контролируются районной прокуратурой, - говорят в пресс-служба надзорного ведомства.

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