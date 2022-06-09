В Йошкар-Оле на Родительскую субботу до кладбищ организуют автобусы

Автобусы начнут курсировать с раннего утра. Фото: Минтранс Марий Эл

11 июня в православном календаре отмечено как Родительская суббота. Верующие вспоминают умерших родных и близких, посещая их могилы.

Так, в Йошкар-Оле будут организованы автобусные маршруты до кладбищ:

- Туруновское кладбище –№ 40 к «сады «Ветеран» - Туруновское кладбище» (согласно ранее утвержденному графику движения);

- Медведевское кладбище – № 30 к «Руэм– Знаменский» (с 8.00 до 15.00, интервал один час);

- Паганурское кладбище – № 314 «Автовокзал г.Йошкар-Ола - сады «Чкаэнерка» по следующему графику: с начального остановочного пункта в 5.40, 7.40, 11.40, 15.00, 17.20; с конечного остановочного пункта в 6.40, 8.40, 12.40, 16.00, 18.20.

- Дополнительную информацию по движению транспорта до Паганурского кладбища можно уточнить в справочной автовокзала по номеру телефона: 8 (960) 099-35-25, - сообщает Минтранс Марий Эл.

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