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Общество9 июня 2022 16:02

Теперь видно из космоса: в Чувашии студенты восстановили гигантский портрет Андрияна Николаева

Его изображение является культурным наследием республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Изображение имеет размер 100 на 115 метров. Фото: obrazov.cap.ru

Изображение имеет размер 100 на 115 метров. Фото: obrazov.cap.ru

На берегу реки Цивиля около деревни Ельниково Мариинско-Посадского района студенты-волонтеры взялись за лопаты, чтобы восстановить гигантский агро-портрет своего земляка – космонавта Андрияна Николаева. В ход также пошли трактор, мотоблок и побелка.

На работы ушел целый месяц и изображение размером 100 на 115 метров теперь видно даже из космоса, куда Николаев отправился 11 августа 1962 года, то есть почти ровно 60 лет назад.

- Данный портрет является культурным наследием Чувашии, - сообщили в Минобразования республики.

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