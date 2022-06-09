В Татарстане певицу Полину Гагарину заподозрили в нарушении закона о рекламе

Концерт в Казани прошел еще 19 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт певицы Полины Гагариной прошел еще 19 апреля. Перед ее выступлением соответствующие объявления появились в Казани. А в этот четверг, 9 июня, из сообщения УФАС Татарстана стало известно, что артистку заподозрили в нарушении закона о рекламе.

- Ответчиком проходила компания из Москвы, представители которой заявили, что их организация была лишь посредником, а непосредственным заказчиком услуги таргетированной рекламы выступала ИП Гагарина Полина Сергеевна, - гласит информация на сайта татарстанской Антимонопольной службы.

Отметим, что речь идет о нарушении федерального закона в части указании возрастной категории рекламируемой информации.

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