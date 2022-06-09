АСВ совместно с ЕЭК провели Международную конференцию по гармонизации систем страхования вкладов

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Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) провела 9 июня 2022 г. в Казани Международную конференцию «Гармонизация систем страхования вкладов и режимов урегулирования несостоятельности банков: Вызовы и передовая практика».

В мероприятии приняли участие порядка 100 представителей из 13 стран мира. Доклады представили спикеры – представители АСВ, организаций – страховщиков депозитов из стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского Союза, государств Ближнего Востока, а также ЕЭК и Агентства по страхованию депозитов Сербии.

В качестве приглашенных экспертов на конференции выступили г-н Патрик Лёб (Швейцария) – один из разработчиков Основополагающих принципов Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) для эффективных систем страхования депозитов и Арман Генрикович Хачатрян – экс-глава Департамента финансовой политики ЕЭК.

Участники обсудили вопросы гармонизации подходов к защите интересов вкладчиков и иных кредиторов финансовых организаций, а также поддержания финансовой стабильности в государствах – членах ЕАЭС.

Андрей Геннадьевич Мельников, Генеральный директор АСВ, обращаясь к участникам конференции со вступительным словом, отметил значимость укрепления международных связей, обмена и внедрения лучших практик построения систем страхования депозитов.

- Нас и наши организации объединяет единая цель – защита прав и интересов вкладчиков банков, обеспечение уверенности в завтрашнем дне и финансовой независимости граждан наших государств. Именно поэтому сегодня мы должны сделать всё для поддержания финансовой стабильности в наших странах и нашем Евразийском регионе. Международное профессиональное сотрудничество и обмен практическим опытом между страховщиками депозитов всегда носили приоритетный характер. Но оно особенно ценно и важно в периоды турбулентности, когда проверяется на практике прочность и устойчивость не только национальных финансовых систем, но и мировых рынков в целом, – отметил он.

В своем выступлении Андрей Мельников сообщил о ключевых показателях, характеризующих деятельность АСВ, а также о вызовах и задачах, которые перед ним стоят.

- В настоящий момент Агентство осуществляет ликвидационные процедуры в отношении 401 финансовой организации. Совокупная балансовая стоимость их активов составляет 4,6 трлн рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов по состоянию на конец I квартала 2022 года находится на наивысшем за всю историю нашей работы уровне – 49,4%, увеличившись с 2012 года почти в 2 раза, а с 2006 года – почти в 10 раз. При этом удовлетворение требований кредиторов первой очереди находится на уровне 69,3%, – заявил он.

- Защита вкладчиков является одним из оснований создаваемого сегодня общего финансового рынка. Это положение отражено в Договоре о ЕАЭС и является одним из направлений плана мероприятий по гармонизации законодательства наших стран в сфере финансового рынка, – отметил в приветственном письме Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

В рамках первой сессии конференции участники обсудили опыт государств Европейского Союза и стран – кандидатов на вступление в ЕС в разработке и применении директив ЕС о системах гарантирования депозитов и об урегулировании несостоятельности банков, устанавливающих единые гармонизированные требования к системам страхования вкладов для всех государств – членов.

Вторая сессия конференции была посвящена рассмотрению практики реформирования национальных систем страхования вкладов на основе Основополагающих принципов IADI для эффективных систем страхования депозитов.

В ходе панельной сессии руководители организаций – страховщиков депозитов государств – членов ЕАЭС вместе с представителями ЕЭК поделились подходами к гармонизации законодательств в сфере страхования вкладов с учетом существующих национальных особенностей.

Также в рамках заседания Совета руководителей организаций – страховщиков депозитов государств – членов ЕАЭС, состоявшегося перед конференцией, была достигнута договоренность о проведении во второй половине 2022 года конференции по обмену опытом по автоматизации деятельности страховщиков депозитов и цифровизации услуг, предоставляемых вкладчикам. Члены Совета условились рассмотреть возможность создания рабочей группы по координации деятельности, связанной с цифровизацией.

АСВ оценивает указанные договоренности как позитивный сигнал к дальнейшему развитию международного партнерства.

- Убеждены, что будущее – за цифровым порядком страховых выплат. Современные технологии сегодня дают возможность не только сократить срок с момента получения данных из банка до фактического начала выплат клиентам, но и оптимизировать сам процесс выплат. Реализуемая Агентством программа «Электронное АСВ» направлена на то, чтобы в будущем вкладчик смог получать выплату не только в офисе банка-агента, но и дистанционно: на Едином портале государственных услуг, непосредственно на сайте Агентства либо через дистанционный канал банка-агента. В 2021 году через систему дистанционного банковского обслуживания банка-агента страховые выплаты уже получили 55,2 тыс. вкладчиков, – в 10 раз больше, чем в пилотный период (годом ранее). Общая сумма возмещения составила 5,5 млрд рублей, превысив показатель 2020 года почти в 4 раза, – сообщила Наталья Владимировна Федорова, заместитель Генерального директора АСВ, выступая на конференции.

Ознакомиться с материалами выступлений и биографиями спикеров Международной конференции, а также получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте.