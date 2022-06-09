В Казани театральная студия «Могжиза» закрыла 4-й сезон

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

В театре Тинчурина показом спектакля «Михербанлык» («Милосердие») прошло закрытие четвертого сезона студии «Могжиза» («Чудо») детей с ограниченными возможностями.

На закрытие сезона собрались педагоги, родители и родственники, а также верные зрители молодых актеров студии «Могжиза».

Автор сказки-фентези «Михербанлык» – актер Тинчуринского театра Ильфак Хафизов, режиссер – заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов. Студия «Могжиза» ведет свою деятельность при поддержке руководителя Инициативной группы «Во благо вместе» Альбины Фаридовны Салимгараевой. В студии с детьми занимаются актеры театры Тинчурина Гульназ Науметова и Салават Хабибуллин.

Фентези «Михербанлык» повествует о том, как справляться с жизненными трудностями, при этом оставаться преданным своим мечтам. Познакомившись друг с другом в игре «Пламенный город» в интернете, четверо детей – Анель, Алсу, Айрат и Амир – становятся близкими друзьями. Но, к сожалению, в реальной жизни ни у одного из них нет настоящего друга.

Резкое отключение электричества вынуждает детей с разными судьбами, которые от всех своих трудностей укрылись в интернете, «вернуться» в реальный мир. Они лоб в лоб сталкиваются с реальностью. Однако, «подарки», которые дети получали в игре «Пламенный город», помогают им посмотреть на реальную жизнь с иной стороны. Выводят на улицу. Знакомят с живыми друзьями. Фентези под названием «Милосердие» как раз о том, как проходить испытания судьбы, оставаясь при этом преданными своим мечтам!