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Общество9 июня 2022 15:42

Мусульмане из Татарстана начали открывать молельные комнаты на заправках федеральных трасс России

Официальный старт проекта «Намаз путника» дал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всего планируется открыть 24 таких мест для совершения намаза на трассах М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Фото: dumrt.ru

Всего планируется открыть 24 таких мест для совершения намаза на трассах М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Фото: dumrt.ru

В этот четверг, 9 июня, на 710 километре трассы М-7 «Москва – Уфа» в АЗС «Ирбис» села Сине-Кинчеры Чувашии для мусульман открыли молельную комнату. Таким образом, был дан старт проекту «Намаз путника», который реализуется мечетью «Ихлас» в селе Усады Лаишевского района Татарстана при сопровождении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Так, участвовавший в церемонии муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил в новой молельной комнате двукратный намаз.

Она построена из сендвич-панелей, в ней есть санузел, теплый пол, комната может вместить до 10 человек.

- Проект «Намаз путника» представляет собой установку сети молельных комнат на территориях АЗС «Ирбис» расположенных на федеральных трассах России. Всего планируется открыть 24 мест для совершения намаза на трассах М-7 «Волга» и М-5 «Урал» на территории Владимирской, Пензенской и Нижегородской областей, в также Чувашии, Марий-Эл, Татарстана и Башкортостана, - отметили в ДУМ Татарстана.

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