Мусульмане из Татарстана начали открывать молельные комнаты на заправках федеральных трасс России

Всего планируется открыть 24 таких мест для совершения намаза на трассах М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Фото: dumrt.ru

В этот четверг, 9 июня, на 710 километре трассы М-7 «Москва – Уфа» в АЗС «Ирбис» села Сине-Кинчеры Чувашии для мусульман открыли молельную комнату. Таким образом, был дан старт проекту «Намаз путника», который реализуется мечетью «Ихлас» в селе Усады Лаишевского района Татарстана при сопровождении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Так, участвовавший в церемонии муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил в новой молельной комнате двукратный намаз.

Она построена из сендвич-панелей, в ней есть санузел, теплый пол, комната может вместить до 10 человек.

- Проект «Намаз путника» представляет собой установку сети молельных комнат на территориях АЗС «Ирбис» расположенных на федеральных трассах России. Всего планируется открыть 24 мест для совершения намаза на трассах М-7 «Волга» и М-5 «Урал» на территории Владимирской, Пензенской и Нижегородской областей, в также Чувашии, Марий-Эл, Татарстана и Башкортостана, - отметили в ДУМ Татарстана.

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