Казанский «Рубин» сообщил о возвращении из аренды семи своих футболистов

У них закончился срок аренды. Фото: Рамиль ГАЛИ

В казанский «Рубин» из аренды в других клубах возвращаются семь футболистов: защитник Алексей Грицаенко (выступал за краснодарскую «Кубань»), сербский полузащитник Дарко Йевтич (выступал за греческий АЕК), полузащитник Игорь Коновалов (выступал за грозненский «Ахмат»), полузащитник Степан Суриков (выступал за «Салют Белгород»), нападающий Иван Игнатьев с (выступал за самарские «Крылья Советов»), нападающий Кирилл Косарев (находился в расположении «Нижнего Новгорода», а после в астраханском «Волгаре»), вратарь Никита Янович (защищал ворота «Динамо Ставрополь»).

- 10 июня наша команда соберется на клубной базе и приступит к тренировкам, - сообщила пресс-служба «Рубина».

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