В Казани оштрафовали водителя троллейбуса, который вышел на остановке и начал курить

В Комитете по транспорту города разобрали очередную серию жалоб на сотрудников АТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комитете по транспорту Казани разобрали очередную серию жалоб на водителей и кондукторов автобусов, трамваев и троллейбусов. На этот раз никого не уволили, но ряд сотрудник был депремирован.

Так, например, один из горожан сообщил о водителе трамвая №6, который вышел из салона и принялся кричать на него за то, что пассажир не мог оплатить проезд картой. Решено было лишить сотрудника премии.

Следующая жалоба поступила на водителя троллейбуса №3. Он вышел на остановке из салона и начал курить, несмотря на то, что его ждали пассажиры. На замечания мужчина отвечал хамством. Теперь он также лишен премии.

Депремирован также водитель автобуса №7, который сказал пассажиру, что интернет не работает, а потому нужно перечислить деньги за проезд на его счет, и водить автобуса №55, проехавший на красный сигнал светофора.

Также поступили жалобы на водителя автобуса №46, изменившего схему движения, и кондуктора автобуса №33, который оскорбил пассажира, предъявившего социальную карту. С каждым из них будет проведен дополнительный инструктаж.

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