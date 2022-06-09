В Казани на выходных сократят маршрут трамвая №5

С 13 июня он должен курсировать по прежней схеме движения. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На улице Бурхана Шахиди в Казани будут переносить трамвайные пути. В связи с этим 11 и 12 июня, то есть в эту субботу и воскресенье, маршрут №5 сократится. Из него исключат участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова.

- Работы по переносу трамвайных путей и пассажирских остановок в городе проводятся в целях обеспечения большего удобства и комфорта жителей Казани, - говорят в МУП «Метроэлектротранс».

Отметим, что трамвай №5а будет курсировать по прежней схеме движения.

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