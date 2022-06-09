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Общество9 июня 2022 13:01

Конкурс на должность главы Центрального района Набережных Челнов выиграл Эдуард Фаттахов

Он является депутатом Горсовета четвертого созыва
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Эдуард Фаттахов рекомендован для назначения на место руководителя.

Эдуард Фаттахов рекомендован для назначения на место руководителя.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Подведены итоги конкурса на замещение должности главы администрации Центрального района Набережных Челнов. Из всех кандидатов конкурсная комиссия выбрала Эдуарда Фаттахова. Он рекомендован для назначения на место руководителя, сообщают в пресс-службе города.

Отметим, что с 2008 года Фаттахов является начальником Управления Пенсионного фонда РФ по Набережным Челнам, а с 2020 года - депутатом Горсовета четвертого созыва.

Бывший глава администрации Центрального района города Искандар Галимов скончался во время лыжного марафона на Камчатке. Его похоронили на «Молодежном» кладбище.

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