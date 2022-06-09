Конкурс на должность главы Центрального района Набережных Челнов выиграл Эдуард Фаттахов

Эдуард Фаттахов рекомендован для назначения на место руководителя. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Подведены итоги конкурса на замещение должности главы администрации Центрального района Набережных Челнов. Из всех кандидатов конкурсная комиссия выбрала Эдуарда Фаттахова. Он рекомендован для назначения на место руководителя, сообщают в пресс-службе города.

Отметим, что с 2008 года Фаттахов является начальником Управления Пенсионного фонда РФ по Набережным Челнам, а с 2020 года - депутатом Горсовета четвертого созыва.

Бывший глава администрации Центрального района города Искандар Галимов скончался во время лыжного марафона на Камчатке. Его похоронили на «Молодежном» кладбище.

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