В пятницу в Татарстане потеплеет до +26

После этого в воскресенье в регион придет северный антициклон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активный южный циклон уходит дальше на восток и после похолодания - среднесуточные температуры оказались на 4-6 градусов ниже многолетних значений, в Татарстан вернется летнее тепло. По крайней мере так говорит в сообщении Гидрометцентра республики.

Так, в пятницу, 10 июня, столбики термометров днем будут показывать от +21 до +26. При этом, правда, местами могут пройти небольшие дожди. Существенных же осадков не ожидается.

В субботу же, 11 числа, из-за влияния холодного атмосферного фронта в отдельных районах ожидаются грозы, а температура днем чуть понизится и будет составлять от +20 до +25 градусов.

В воскресенье, 12 июня, в Татарстан придет северный антициклон в холодной воздушной массе. Днем будет от +15 до +20, осадки маловероятны.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра республики, температура воздуха в светлое время суток начнет повышаться только в начале следующей недели. В понедельник, 13 июня, будет от +19 до +24 градусов, во вторник, 14 июня – от +21 до +26. В эти дни регион окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому сильных дождей не ожидается.

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