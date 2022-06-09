Банк «Открытие»: более половины жителей ПФО готовы ходить в новый «Макдональдс»

Банк «Открытие»

61% жителей округа готовы ходить в новый «Макдональдс». 32% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню, 33% полагают, что нужно создать полностью оригинальное российское. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к возобновлению работы в России сети ресторанов «Макдональдс» под новым брендом с 12 июня.

Лишь 13% жителей Приволжского федерального округа никогда ранее не посещали «Макдональдс». Часто, несколько раз в месяц «Макдональдс» посещали 7%, пару раз в месяц - 22%, не чаще раза в месяц - 19%, очень редко, раз в несколько месяцев - 39%.

50% опрошенных заявили, что «Макдональдс» перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 20% не знают об этом, 30% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).

81% респондентов в курсе, что «Макдональдс» продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием.

44% безразлично отнеслись к идее открыть «Макдональдс» в России под новым названием. 44% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

27% опрошенных заявили, что никогда не ходили в «Макдональдс» раньше и не будут сейчас. Еще 27% готовы ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню. 34% намерены посещать «Макдональдсы» в любом случае. 9% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода «Макдональдса» из России. Еще 4% будут ходить только в прежний «Макдональдс», если он вернется в нашу страну.

32% высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. 33% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 36% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки.

*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

​СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).