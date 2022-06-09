В Набережных Челнах врачи спасли женщину, у которой разорвалась отказавшая ранее почка

Сейчас Светлана лечится в Казани и идет на поправку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда Светлане было 34 года, она перенесла несколько воспалительных заболеваний, вследствие чего у нее отказали обе почки. Год женщина была вынуждена ездить на гемодиализ, после чего она все-таки дождалась пересадки органа.

Правда, через полтора месяца после операции одна из родных почек Светланы разорвалась. Была угроза для жизни, а также риск того, что у женщины откажет донорская почка. Ее срочно госпитализировали в горбольницу №5, так как везти пациентку в Казань санавиацией было нельзя из-за низкого артериального давления и сильного болевого синдрома.

Операцию провел завотделением урологии Дильшат Мухаметшин. Он успешно удалил разорвавшийся орган.

– Четыре дня пациентка находилась в реанимации, затем была переведена в наше урологическое отделение. Случай сложный, уникальный, но мы справились, - говорит врач.

Сейчас Светлана лечится в Казани и идет на поправку. Врачи горбольницы Набережных Челнов и РКБ Татарстана продолжат курировать ее и после выписки.

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