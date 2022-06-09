«ДаЁжъ!»: фабрика ESSEN провела редизайн популярной вафельной конфеты

У вафельной конфеты в индивидуальной упаковке появилась компания. Фабрика ESSEN (АО «Эссен Продакшн АГ») выпустила вафельный батончик «ДаЁжъ!» с мягкой карамелью, арахисом и криспи, ориентированный на миллениалов.

От весовых конфет бренда батончик отличается бОльшим размером и весом. Хрустящие криспи и кусочки арахиса в составе также более крупные. Четыре вафельных слоя соединяет мягкая тягучая карамель. Вкус закачаешься! Поэтому и слоган у новинки соответствующий – ДаЁжъБалдЁж! Технологи кондитерской фабрики из Набережных Челнов не сомневаются: адресованная миллениалам новинка – хороший вариант перекуса и достойный пример импортозамещения.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Кондитерская отрасль, как никакая другая, «любит» новинки. По словам Дмитрия Жирнова, заместителя генерального директора по кондитерскому производству АО «Эссен Продакшн АГ», основной тренд потребительского поведения – желание пробовать новое, также актуален и тренд – продукция на стыке категорий. Не просто конфета или десерт, а более сложное кондитерское изделие, в составе которого много вкусных составляющих. В случае «ДаЁжь!» – это и карамель, и арахис, и глазурь, и вафля.

- Вафельный батончик «ДаЁжъ!» ориентирован на тинейджеров в возрасте 13-19 лет, которые в постоянном поиске. Вкус для них важен, но не менее важно, чтобы продукт был интересным. Их привлекает все новое, неординарное, отчасти запретное. И наш ребрендинг решает все эти задачи. Батончик хрустит за счет вафельных слоев, криспи и арахиса, тянется благодаря карамели и привлекает внимание, провоцирует. С одной стороны, название говорит о том, что «Да, это ёж» – колючий как ёжик вафельный батончик, с другой стороны – это призыв «Даёшь». В нашем случае – ДаЁжъБалдЁж! Намеренная ошибка в названии – добрая и веселая провокация, – объясняет руководитель отдела маркетинга по кондитерскому направлению АО «Эссен Продакшн АГ» Оксана Кужилева.

ТМ «ДаЁжь!» – в виде весовой конфеты, а теперь и батончика – явление уникальное. Чтобы выпустить сладость с фирменной «колючей» поверхностью, усыпанной хрустящими криспи, технологам кондитерской фабрики ESSEN пришлось поломать голову. В первую очередь надо было создать карамель, которая сохраняла бы мягкость и тягучесть, при этом не меняла бы структуру вафли. Она должна была оставаться хрустящей. Помогла инновация – карамельная глазировка вафель. В 2021 году конфета ТМ «ДаЁжъ!» получила премию «Товар Года».

СПРАВКА

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России.

Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com и maheev.ru