Глава МВД Татарстана представил нового начальника УМВД по Набережным Челнам

До недавних пор Ханбиков (справа) был главой ОМВД РФ по Зеленодольскому району. Фото: МВД по РТ

Новым начальником Управления внутренних дел по Набережным Челнам стал полковник полиции Айрат Ханбиков. Он был представлен личному составу главой МДВ Татарстана Артемом Хохорины в четверг, 9 июня. В мероприятии также принимал участие мэр города Наиль Магдеев.

Хохорин заметил, что Ханбиков - опытный и достойный руководитель. Он призвал сотрудников поддержать нового руководителя и помочь ему разобраться в специфике организации деятельности со всеми правоохранительными структурами татарстанского автограда.

СПРАВКА КП

Айрат Ханбиков родился в Буинске в 1977 году. В органах внутренних дел он служит с 1994 года. Он был оперуполномоченным отделения уголовного розыска, начальником изолятора временного содержания, первым заместителем начальника отдела – начальником криминальной милиции Буинского ОВД МВД, начальником ОМВД России по Буинскому району и главой ОМВД РФ по Зеленодольскому району.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram