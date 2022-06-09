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Общество9 июня 2022 9:45

Глава МВД Татарстана представил нового начальника УМВД по Набережным Челнам

Министр отметил, что Айрат Ханбиков - опытный и достойный руководитель
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
До недавних пор Ханбиков (справа) был главой ОМВД РФ по Зеленодольскому району.

До недавних пор Ханбиков (справа) был главой ОМВД РФ по Зеленодольскому району.

Фото: МВД по РТ

Новым начальником Управления внутренних дел по Набережным Челнам стал полковник полиции Айрат Ханбиков. Он был представлен личному составу главой МДВ Татарстана Артемом Хохорины в четверг, 9 июня. В мероприятии также принимал участие мэр города Наиль Магдеев.

Хохорин заметил, что Ханбиков - опытный и достойный руководитель. Он призвал сотрудников поддержать нового руководителя и помочь ему разобраться в специфике организации деятельности со всеми правоохранительными структурами татарстанского автограда.

СПРАВКА КП

Айрат Ханбиков родился в Буинске в 1977 году. В органах внутренних дел он служит с 1994 года. Он был оперуполномоченным отделения уголовного розыска, начальником изолятора временного содержания, первым заместителем начальника отдела – начальником криминальной милиции Буинского ОВД МВД, начальником ОМВД России по Буинскому району и главой ОМВД РФ по Зеленодольскому району.

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