В Казани окончательно определились с названием четырех новых станции метро

Всего к 2040 году в Казани должны построить 26 новых станций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров подписал постановление, которым четырем новым станциям первого участка второй линии метро окончательно присвоены названия.

Так, на улице Фучика остановка будет называться, как и предполагалось ранее, «100-летие ТАССР», там же, но только около автобусной остановки «10-й микрорайон», будущая станция метро получила имя «Академическая». На перекресте улиц Ломжинская и Фучика станцию назвали «Зилант», а на проспекте Камалеева – «Тулпар».

Напомним, что строительство всей второй линия казанского метро должно завершиться в 2027 году, а к 2040-му в городе должно появиться 26 новых станций подземки.

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