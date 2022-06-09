Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 8:27

Архитекторы вместе с казанцами обсудили, как будет выглядеть парк «Савиновский»

Он должен появиться на улице Гаврилова и занять порядка 92 гектар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Горожане считают, что главное - сохранение уникальности территории и защита флоры и фауны. Фото: Исполком Казани

Горожане считают, что главное - сохранение уникальности территории и защита флоры и фауны. Фото: Исполком Казани

В среду, 8 июня, в Казани состоялась встреча архитекторов и горожан. Они обсуждали, как будет выглядеть парк «Савиновский», который должен появиться на улице Гаврилова и занять порядка 92 гектар.

Среди прочего казанцев интересовало, как будет проходить уборка парка и будет ли застраиваться прибрежная территория. В приоритете у всех - сохранение уникальности территории и защита флоры и фауны, а потому в парке хочется видеть пешеходную зону и мосты, говорят в Исполкоме столицы Татарстана.

Отметим, что парк «Савиновский» должен стать одним из крупнейших прибрежных экологических парков в России. Его проект начнут разрабатывать в 2023 году.