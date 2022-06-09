Архитекторы вместе с казанцами обсудили, как будет выглядеть парк «Савиновский»

Горожане считают, что главное - сохранение уникальности территории и защита флоры и фауны. Фото: Исполком Казани

В среду, 8 июня, в Казани состоялась встреча архитекторов и горожан. Они обсуждали, как будет выглядеть парк «Савиновский», который должен появиться на улице Гаврилова и занять порядка 92 гектар.

Среди прочего казанцев интересовало, как будет проходить уборка парка и будет ли застраиваться прибрежная территория. В приоритете у всех - сохранение уникальности территории и защита флоры и фауны, а потому в парке хочется видеть пешеходную зону и мосты, говорят в Исполкоме столицы Татарстана.

Отметим, что парк «Савиновский» должен стать одним из крупнейших прибрежных экологических парков в России. Его проект начнут разрабатывать в 2023 году.