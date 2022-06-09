В Татарстане создан штаб по кибербезопасности

В штабе будут состоять 22 человека.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Татарстане создали штаб по обеспечению кибербезопасности. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Среди прочего штаб будет заниматься информированием органов власти Татарстана о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности и фиксированием компьютерных инцидентов в этой сфере.
Руководителем штаба назначен министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, а его заместителем - замглавы ведомства Альберт Яковлев. Помимо них в штабе будут еще 20 человек.
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