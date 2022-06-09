На ремонт семи детсадов в Татарстане выделили 203 миллиона рублей

Объекты должны быть сданы к 1 декабря текущего года. Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца текущего года в Татарстане планируется отремонтировать семь детских садов. На эти цели из бюджета республики выделено 203 миллиона рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок, осталось найти подрядчика.

Согласно техзаданию, ремонт коснется билингвального детсада компенсирующего вида №155 и детсада комбинированного вида №231 в Казани, детсада «Алсу» в Бавлах, детсада «Дельфин» в Бугульме, детсада «Миляшкай» в Больших Кайбицах, детсада для детей с аллергическими заболеваниями №77 в Нижнекамске и детсада «Кояшкай» в Чистополе.

Исполнитель тендера будет определен 20 июня. Работы он должен завершить до 1 декабря.

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