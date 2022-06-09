Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что поедет на Донбасс

В ДНР Николаев намерен первые итоги работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что во второй декаде июля намерен ехать на Донбасс. Там он планирует подвести первые итоги работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и наметить дальнейшие планы по помощи, заявил руководитель республики в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

- Прежде всего, это помощь по выработке тактики восстановления системы энергоснабжения, второе – участие наших специалистов в этой работе. Третье – совместное восстановление предприятий, в частности Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода, - отметил Николаев.

Он также добавил, что при необходимости Чувашия готова обучать у себя специалистов из ДНР.

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