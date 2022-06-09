Ко Дню России в Казани презентуют специальную выставку «Время. События. Люди»

Фото: Национальный музей Татарстана

В пятницу, 10 июня, в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Время. События. Люди». Это часть всероссийского выставочного проекта «Роль России в мире», инициатором которого выступает управление Президента России. Посетители экспозиции увидят знаковые достижения республики в разных сферах – политике, экономике, науке, искусстве и спорте.

На выставке можно будет увидеть сумку-холодильник для транспортировки вакцины от COVID-19, созданную АО «ПОЗиС», макеты нефтяной вышки и газотурбинной установки, производимых в Татарстане самолетов, вертолетов и кораблей, а также кубок Международного театрального фестиваля «Науруз» – награду режиссера Марселя Салимжанова.

Некоторые предметы впервые представлены публике. Например, гоночный комбинезон участника команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева – пятикратного победителя ралли «Дакар». Микроскоп и бинокль – продукция оптико-механического завода Казани. Концертный костюм Хайдара Бигичева.

Кроме того будут выставлены диплом почетного члена Международной академии бизнеса Минтимера Шаймиева и удостоверение почетного члена Конгресса местных региональных властей Совета Европы Фарида Мухаметшина.

Ряд экспонатов – из советского времени. Это графика и скульптура Баки Урманче, нотные издания и японская флейта композитора Назиба Жиганова, дирижерская палочка Натана Рахлина, личные шахматы Рашида Нежметдинова, лабораторные приборы знаменитых ученых Александра и Бориса Арбузовых.

Об одном из научных свершений Казани написано в номере 1945 года Journal of Physics. Ведущий журнал мира поместил статью о главном открытии физика Евгения Завойского в области электронного парамагнитного резонанса. Экземпляр журнала можно будет также увидеть на выставке.

Экспозиция доступна вплоть до 5 сентября.

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