На капремонт казанской мечети «Болгар» потратят 35 миллионов рублей

Работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани решили капитально отремонтировать мечеть «Болгар», которая находится на улице Мусина. На работы выделят более 35,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Главинвестстрой республики.

Средства будут направлены на ремонт цоколя и фасада, замену окон и дверей. Также подрядчику предстоит починить водосточную систему.

Отмечается, что работы должны быть закончены к 1 декабря текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ремонт здания Роспотребнадзора по Татарстану решено направить более 64 миллионов рублей

Управление располагается в Доме Тупицына на улице Большая Красная (подробности)

Дворец Земледельцев в Казани отремонтируют за 82,8 миллиона рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана (подробности)

На ремонт девяти спортобъектов в Татарстане потратят почти 460 миллионов рублей

Работы должны быть завершены уже в текущем году (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram