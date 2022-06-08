В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в машине курьера 2 килограмма синтетических наркотиков

Запрещенные вещества были найдены под обшивкой одной из дверей. Фото: ГИБДД Татарстана

Лекговушку под управлением 35-летнего жителя Твери для обычной проверки остановил на одном из стационарных постов полиции. Предстояла банальная проверка документов. Но в общении с полицейскими водитель начал сильно нервничать и оглядываться по сторонам. Заподозрив неладное, сотрудники ГИБДД решили досмотреть его машину.

Так, под обшивкой передней двери со стороны пассажира было обнаружено и изъято четыре свертка, в которых оказалось 2 килограмма синтетических наркотиков.

- Как пояснил сам водитель, примерно месяц назад в одной из соцсетей ему предложили стать нарко-курьером и он согласился. Позже через мессенджер с ним связался неизвестный и предложил доставить партию запрещенных веществ из Московской области в Магнитогорск. За это жителю Твери пообещали заплатить 1 200 долларов США, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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