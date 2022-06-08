В Татарстане Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства элеватора за 2,4 миллиарда рублей

Он сможет единовременно хранить 112,5 тысяч тонн зерна. Фото: скриншот с видео

В эту среду, 8 июня, в Зеленодольском районе глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства нового элеватора «Свияжск-Зернопродукт». Он сможет единовременно хранить 112,5 тысяч тонн зерна. Стоимость проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

- Вопрос продовольственной безопасности сегодня является номером один. В Татарстане необходимо производить минимум 4 миллиона тонн зерна. Без современного качественного хранения и переработки урожая сложно прогнозировать какую-то деятельность, - отметил важность будущего элеватора Рустам Минниханов.

Его строительство разбито на несколько этапов. Так, первая очередь объекта должна начать работать уже в сентябре 2023 года, а выход на полную проектную мощность запланировано до начала 2025 года.

При этом особенностью будущего элеватора станет высокая скорость отгрузки – 700 тонн в час, а его расположение позволит перевозить зерно не только автомобилями, но и по железной дороге, и по реке.

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