В Казани театр Тинчурина прощается со спектаклем «Листопад»

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

9 июня в 18.30 часов тинчуринцы в последний раз сыграют спектакль «Листопад», премьера которого с Гульчачак Хафизовой и Резедой Саляховой в главных ролях состоялась 25 июня 2014 года.

Это произведение Рамзии Габделхаковой, поставленной на сцене театра Тинчурина режиссёром Резедой Гариповой, о любви и надежде. В спектакле участвует звёздный состав театра: Альфия Хасанова, Люция Галлямова, Зульфия Валеева, Ирек Хафизов, Рустем Гайзуллин, Ильнур Байназаров.

В спектакле повествуется непростое детство Фариды в исполнении Резеды Саляховой. Как отметила сама актриса, жизнь никогда не бывает простой, особенно когда тебе четырнадцать. Простая, казалась бы, история о девочке Фариде, сумевшей выстоять в своем первом столкновении с подлостью и предательством.