В Нижнекамске с 15 июня стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 28 рублей

Стоимость проезда повысится как в автобусах, так и в трамваях. Фото: e-nkama.ru

С 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Нижнекамска – автобусы и трамваи, оставалась неизменной на уровне 25 рублей. Теперь же, а именно с 15 июня он подорожает до 28 рублей. Данное изменение было согласовано с Госкомитетом Татарстана по тарифам.

Как пояснил зам руководителя Исполкома Нижнекамского район Рафаэль Игтисамов, это была вынужденная мера – выросли цены на обслуживание транспорта, запчасти к нему и ГСМ.

При этом местные власти уверяют, что 28 рублей является социальным тарифом, так как себестоимость проезда одного пассажира сейчас достигает уже 40 рублей. Поэтому перевозчикам из районного бюджета выдадут субсидии.

Кстати, жители Нижнекамска даже после 15 июня смогут ездить в общественном транспорте за прежние 25 рублей. Для этого надо будет только купить электронный проездной. Его можно приобрести в почтовом отделении с 1 июля и пополнить на 1 000 рублей, которых должно хватить на 40 поездок.

Что же касается льготников с единым социальным проездным, то для них стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram