В Казани начали проводить капитальный ремонт в школе №143

Школа находится на улице Четаева в Ново-Савиновском районе города. Фото: metshin.ru

В ходе начавшегося капремонта в казанской школе №143 проведут замену инженерных сетей и дверей, также облагородят фасад здания, починят отмостки, туалеты и обновят учебные кабинеты.

В ходе инспекции мэр города Ильсур Метшин пришел к выводу, что все намеченные работы идут без отставания от графика. При этом градоначальник поручил обсудить новый дизайн фасада школы с педагогами, учениками и их родителями.

-- Здание 1991 года, оно изначально было построено некачественно. За 30 лет школа сильно обветшала, поэтому мы приняли решение о ее комплексном ремонте. Работы по текущему ремонту начались в прошлом году, а этим летом мы выполним капитальный ремонт здания, - отметил Ильсур Метшин.

Школу №143 должны сдать к 1 сентября, для этого работы там идут в круглосуточном режиме.

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