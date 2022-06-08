В 2022 году КФУ вошел в топ-20 лучших вузов России

Рейтинг был составлен, в том числе, и на основе анкет заполненных самими студентами и выпускниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Составлен топ-100 самых лучших высших учебных заведений России в 2022 году по версии RAEX. На первом месте оказался МГУ имени Ломоносова, на втором - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), а на третьем - Санкт-Петербургский государственный университет.

Казанский федеральный университет (КФУ) смог удержать свое довольно престижное по стране 20 место. Также в число лучших попали еще три татарстанских вуза: КНИТУ-КАИ (45 место), Казанский государственный медицинский университет (46 место) и КНИТУ-КХТИ (77 место).

Отметим, что рейтинг RAEX-100 составляется на основании заполненных анкет, в том числе и самими студентами и выпускниками, и по 40 критериям. В частности, учитываются такие факторы, как получение качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

«Комсомольская правда» в Казани, в свою очередь, предлагает будущим студентам и их родителям самим оценить тот или иной вуз Татарстана в специально составленном «Справочнике абитуриента-2022».

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