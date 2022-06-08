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Происшествия8 июня 2022 13:12

СУ СКР Татарстана раскрыло причины ареста главы коллегии адвокатов Алексеевского района

Игорю Ткаченко вменяют посредничество во взяточничестве. Свою вину он признал.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На время расследования уголовного дела обвиняемый помещен под домашний арест.

На время расследования уголовного дела обвиняемый помещен под домашний арест.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стало известно, за что был задержан и помещен под домашний арест глава коллегии адвокатов Алексеевского района 47-летний Игорь Ткаченко. Его обвиняют в посредничестве во взятничестве.

По версии следствия, адвокат заявил своему клиенту, что для избежания наказания, связанного с лишением свободы, нужно передать должностным лицам судебной системы 250 тысяч рублей. Тот, якобы, передал Ткаченко лишь 200 тысячи, после чего сообщил о взятничестве в полицию. Все последующие действия происходили под контролем оперативных служб.

- В результате после передачи последней части денежных средств, злоумышленник был задержан, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину Игорь Ткаченко признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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