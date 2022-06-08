СУ СКР Татарстана раскрыло причины ареста главы коллегии адвокатов Алексеевского района

На время расследования уголовного дела обвиняемый помещен под домашний арест. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стало известно, за что был задержан и помещен под домашний арест глава коллегии адвокатов Алексеевского района 47-летний Игорь Ткаченко. Его обвиняют в посредничестве во взятничестве.

По версии следствия, адвокат заявил своему клиенту, что для избежания наказания, связанного с лишением свободы, нужно передать должностным лицам судебной системы 250 тысяч рублей. Тот, якобы, передал Ткаченко лишь 200 тысячи, после чего сообщил о взятничестве в полицию. Все последующие действия происходили под контролем оперативных служб.

- В результате после передачи последней части денежных средств, злоумышленник был задержан, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину Игорь Ткаченко признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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