В центре Казани из-за празднования Дня России-2022 перекроют дорогу

Ограничение будет действовать как 12, так и 14 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В это воскресенье, 12 июня, на время подготовки и празднования Дня России-2022 в центре Казани перекроют движение транспорта по улице Сибгата Хакима. Ограничение на проезд будет действовать на участке около Центра семьи «Казан», где пройдет основное торжество и концерт, - от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Фото: комитет по транспорту Казани

- Участок будет перекрыт 12 июня с 15.00 до 23.00, а также 14 июня с 12.00 до 23.00, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

Там также просят автомобилистов составлять свои маршруты в указанные дни с учетом вводимых ограничений и заранее выбрать пути объезда.

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