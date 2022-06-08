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Общество8 июня 2022 13:01

Правительственные сайты Татарстана восстановили свою работу после DDoS-атаки

В течение некоторого времени они были недоступны
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо ведомств, не были доступны также сайты районных администраций и мэрий.

Помимо ведомств, не были доступны также сайты районных администраций и мэрий.

Фото: Анастасия Осипова

В среду, 8 июня, из-за DDoS-атак наблюдались сбои в работе официальных правительственных сайтов Татарстана, в том числе районных администраций и мэрий. На данный момент они восстановили свою работу, ситуация находится под контролем, сообщили в Минцифразвития республики.

- Зафиксировано существенное увеличение атак на государственные информационные ресурсы Татарстана. В мае мы обнаружили 212 тысяч инцидентов, что в 40 раз больше, чем в апреле, - заметили в ведомстве.

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