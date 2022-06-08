Житель Казани заказал еды на 311 тысяч рублей и не заплатил ни копейки: как ему это удалось и что с ним стало

«Гурмана» поймали, он во всем сознался. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На «гурмана» в полицию Казани пожаловался владелец одного из местных кафе. Мужчина рассказал, что некий клиент сделал 30 заказов с доставкой, а в качестве доказательства оплаты присылал снимки экрана телефона, на которых сообщалось о якобы совершенном денежном переводе. Это происходило с марта по май. Обман, как ни странно, вскрылся только в конце весны – в общепите все это время просто не проверяли, была ли проведена оплата на самом деле.

Владелец кафе оценил причиненный ему ущерб в более чем 311 тысяч рублей и написал заявление. По нему в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и приступили к поискам любителя бесплатно покушать. Вскоре правоохранители вышли на след 23-летнего «гурмана». Его задержали по месту жительству.

- Молодой человек тут же во всем сознался, - сообщили в УМВД Казани.

Пока идет следствие, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Не так давно, похожую лазейку в чужой системе нашел другой молодой житель Казани. 25-летний парень решил заказать маме цветы на сайте одной из татарстанских компаний. Когда он уже оформлял оплату, увидел, что, изменив простые настройки, за букет можно заплатить 5 рублей вместо 40 тысяч.

Но одним разом молодой человек не ограничился и повторил «трюк» еще 79 раз. Часть букетов он дарил друзьям и знакомым, а часть – продал. В итоге владелец цветочного бизнеса заметил такую «щедрость» своего сайта – он понес ущерб на три миллиона рублей! Мужчина поспешил с заявлением в полицию. Там быстро вычислили покупателя-злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Мошенничество».

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