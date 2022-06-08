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Общество8 июня 2022 11:37

В Татарстане задержали главу коллегии адвокатов Алексеевского района

Игорю Ткаченко вменяют вымогательство 250 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ближайшее время ему определят меру пресечения.

В ближайшее время ему определят меру пресечения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан глава коллегии адвокатов Алексеевского района Татарстана Игорь Ткаченко. Мужчине вменяют вымогательство 250 тысяч рублей. В такую сумму он, якобы, оценил свою роль в непривлечении клиента к уголовной ответственности, сообщают собственные источники «Комсомолки».

В ближайшее время суд решит, отправить Ткаченко в СИЗО на время расследования уголовного дела или избрать ему другую меру пресечения.

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