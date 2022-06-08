Перевозчики отреагировали на идею уменьшения стоимости проезда студентов в транспорте Татарстана

Учащиеся составляют треть от общего числа пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана прокомментировали идею Минмолодежи республики об уменьшении стоимости проезда в общественном транспорте для студентов. Там считают, что подобное можно осуществить, но лишь в том случае, если власти будут ежемесячно выплачивать перевозчикам компенсацию.
По приблизительным данным, учащиеся составляют треть от общего числа пассажиров общественного транспорта. Если они будут ездить не за 31 рубль, а за 21, то в месяц перевозчики недополучат порядка 60 миллионов рублей, сообщает «БизнесOnline».
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