В Нижнекамске во время Сабантуя-2022 решили организовать автобусы до кладбища

Перевозки все же организуют в связи с многочисленными обращениями горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 11 июня, в Нижнекамске собираются отпраздновать Сабантуй-2022. Для доставки людей на главный майдан было решено задействовать все автобусы в городе. Отправляться они будут с 7.00 до 12.00 с четырех площадок: ТЦ «Рамус Молл», ТЦ «Якорь», Бызовский рынок и парковка у Дома народного творчества.

При этом по Нижнекамску в этот день интервал движения автобусов увеличат до 30 минут, а также отменят все маршруты до дачи и кладбищ.

Правда, что касается последних, то общественный транспорт туда все же организуют в связи с многочисленными обращениями горожан. Дело в том, что именно на 11 июня приходится очередная Родительская суббота, когда православные посещают могилы родных и близких.

- Руководителем Исполкома Рамилем Муллиным было дано поручение проработать вопрос организации перевозок 11 июня на городское кладбище. В субботу автобусы будут уходить с автовокзала в 8.00, 10.00 и 12.00. Стоимость поездки в одну сторону составит 25 рублей, - сообщила в своем телеграм-канале начальник пресс-службы администрации Нижнекамского района Яна Енькова.

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