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Общество8 июня 2022 15:00

11 июня на Родительский день в Казани решили пустить дополнительные автобусы до кладбищ

Кроме того, несмотря на выходной, общественный транспорт в городе на ряде маршрутов будет курисровать по графику рабочего дня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это будет сделано для того, чтобы горожане смогли без проблем посетить могилы близких.

Это будет сделано для того, чтобы горожане смогли без проблем посетить могилы близких.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Было принято решение запустить на Родительский день – 11 июня (суббота), дополнительные автобусы до кладбищ, что жители Казани смогли без проблем посетить могилы близких.

Так, будут работать маршруты по следующим направлениям:

- №84 от улицы Халитова через Киндерское кладбище до поселка Чебакса;

- №201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;

- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

- №204с от поселка Дербышки до местного кладбища;

- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

- №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

- №208с от улицы Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

- №209с от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

- Также в эту субботу автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня, - сообщили в комитете по транспорту Исполкома Казани.

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