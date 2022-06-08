11 июня на Родительский день в Казани решили пустить дополнительные автобусы до кладбищ

Это будет сделано для того, чтобы горожане смогли без проблем посетить могилы близких.
Фото: Алина НИЗАМОВА
Было принято решение запустить на Родительский день – 11 июня (суббота), дополнительные автобусы до кладбищ, что жители Казани смогли без проблем посетить могилы близких.
Так, будут работать маршруты по следующим направлениям:
- №84 от улицы Халитова через Киндерское кладбище до поселка Чебакса;
- №201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от поселка Дербышки до местного кладбища;
- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
- №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
- №208с от улицы Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
- №209с от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
- Также в эту субботу автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня, - сообщили в комитете по транспорту Исполкома Казани.
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