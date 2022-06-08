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Происшествия8 июня 2022 11:14

За организацию экстремистской ячейки трех жителей Набережных Челнов отдали под суд

Утверждается, что они вербовали людей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только двое из них сейчас находятся под стражей.

Только двое из них сейчас находятся под стражей.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Трое жителей Набережных Челнов в возрасте 39-ти, 28-ми и 22-х лет обвиняются по уголовной статье «организация и участие в деятельности экстремистской организации». Расследование дела завершено, и все его материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Двое фигурантов дожидаются процесса над ними, находясь под стражей, а один – под домашним арестом, Последний признал свою причастность к совершению указанного преступления, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, все трое обвиняемых, являясь приверженцами экстремистского международного религиозного объединения «Нурджулар»*, организовали в Набережных Челнах ячейку данной организации. Она действовала в городе с 2020 по 2021 года. Все это время злоумышленники вели работу по вербовки новых участников ячейки. А один из них принимал активное участие в ее деятельности. При задержании у всех троих была обнаружена и изъята литература посвященная «Нурджулар»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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