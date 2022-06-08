За организацию экстремистской ячейки трех жителей Набережных Челнов отдали под суд

Только двое из них сейчас находятся под стражей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Трое жителей Набережных Челнов в возрасте 39-ти, 28-ми и 22-х лет обвиняются по уголовной статье «организация и участие в деятельности экстремистской организации». Расследование дела завершено, и все его материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Двое фигурантов дожидаются процесса над ними, находясь под стражей, а один – под домашним арестом, Последний признал свою причастность к совершению указанного преступления, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, все трое обвиняемых, являясь приверженцами экстремистского международного религиозного объединения «Нурджулар»*, организовали в Набережных Челнах ячейку данной организации. Она действовала в городе с 2020 по 2021 года. Все это время злоумышленники вели работу по вербовки новых участников ячейки. А один из них принимал активное участие в ее деятельности. При задержании у всех троих была обнаружена и изъята литература посвященная «Нурджулар»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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