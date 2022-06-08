На проблемных участках дорог в Набережных Челнах установят шумовые полосы

Шумовые полосы – это серия неровностей, при заезде на которые машину начинает трясти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Набережных Челнах некоторых «лежачих полицейских» заменят шумовыми полосами. Они будут установлены на проблемных участках проспектов Залесный, Мира и Набережночелнинский, улице Абдуллы Алиша, Альметьевском тракте а также на перекрестках Мира-Автозаводский и Чулман-Туфана, сообщают «Челнинские Известия».

Отметим, что шумовые полосы – это серия неровностей, при заезде на которые машину начинает трясти без ущерба для подвески.

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