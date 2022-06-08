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Общество8 июня 2022 9:00

Для строительства Вознесенского тракта в Казани решили изъять еще один участок вместе с домом

Необходимая для госнужд территория находится в жилом массиве Вознесенское
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Участок дороги пройдет от проспекта Победы до трассы М7.

Участок дороги пройдет от проспекта Победы до трассы М7.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для строительства Вознесенского тракта в Казани будет изъят еще один земельный участок. Речь идет о земле площадью 500 квадратных метров, на которой находится дом в 120,2 «квадрата», на улице Бахтизина в жилом массиве Вознесенское.

Согласно подписанному постановлению, участок и дом у собственника выкупят в ближайшее время.

Ранее были подписаны постановления об изъятии еще ряда участков общей площадью более 450 тысяч квадратных метров.

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