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Здоровье8 июня 2022 9:34

Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 приблизилось к 151 тысяче

За сутки вирус подтвердился еще у 105 местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет населения региона к болезни составляет 27,6%.

Коллективный иммунитет населения региона к болезни составляет 27,6%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 105 новых случаев COVID-19, госпитализировали 51 зараженного и выписали 68 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 8 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 150 967 жителей республики, 146 329 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает находиться на отметке в 27,6%.

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