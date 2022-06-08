В Набережных Челнах обновят набережную имени Фикрята Табеева

Всего же в голосовании приняли участие 21,2 тысячи жителей татарстанского автограда. Фото: nabchelny.ru

В Татарстане подвели итоги голосования за общественные пространства, которые будут обновлены в 2023 году. Так, например, в Набережных Челнах благоустройство коснется набережной имени Фикрята Табеева. За нее свой голос отдали 6,2 тысячи местных жителей - 29,1% от общего числа проголосовавших.

Заметим, что в Тукаевском районе будет благоустроен парк отдыха у Доме культуры в поселке Новый. В соседней от татарстанского автограда Казани будет отремонтирован парк Спортивный, а в Нижнекамском районе - Экопарк в поселке Красный ключ.

Более подробный список мест, который выиграли в голосовании, можно посмотреть по ссылке.

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